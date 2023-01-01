11/22/63. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Этот роман безоговорочно признают лучшей книгой Стивена Кинга и миллионы фанатов писателя, и серьезные литературные критики. …Убийство президента Кеннеди стало самым трагическим событием американской истории ХХ века. Тайна его до сих пор не раскрыта. Но что, если случится чудо? Если появитс�я возможность отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу? Это предстоит выяснить обычному учителю из маленького городка Джейку Эппингу, получившему доступ к временному порталу. Его цель – спасти Кеннеди. Но какова будет цена спасения? Печатается с разрешения литературных агентств The Lotts Agency и Andrew Nurnberg



11/22/63 слушать на видеосервисе Wink.