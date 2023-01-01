112 тестов по русскому языку как иностранному. Н. Цветова
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112 тестов по русскому языку как иностранному. Н. Цветова

112 тестов по русскому языку как иностранному. Н. Цветова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература26 мин6+

Сюжет

Аудиоприложение к книге 112 тестов по русскому языку как иностранному. Уровни А1–В1 Сборник тестов предназначен для тех, кто изучает русский язык как неродной/иностранный, и включает разнообразные по типу тестовые материалы, позволяющие проводить промежуточный и итоговый самоконтроль и взаимоконтроль учащихся. Задания разработаны с учeтом зарубежных тестовых систем и аналогичны по своему типу заданиям тестов по европейским языкам, подготовленных в ALTE для уровней А1–А2–В1. Имеются ключи и аудиоприложение. (CD прилагается только к печатному изданию.)

112 тестов по русскому языку как иностранному слушать на видеосервисе Wink.

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