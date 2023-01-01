111 стихов русских поэтов для детей. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дети любят слушать стихи, но учить их терпеть не могут. Такой удивительный парадокс. Часто доходит до слез и истерик: «Мама, я никогда не смогу это запомнить!» На самом деле у малышей просто не хватает терпения читать строку за строкой, повторяя раз за разом одно и то же. А в начальной школе постоянно задают зубрить классиков, да еще и требуют произносить с выражением. Как ребенку понять – с каким именно выражением читать Пушкина или Некрасова? Родители и учителя обычно советуют учить стихи глазами, читая с книжного листа. Это главная ошибка. Психологи уже давно доказали, что рифмы лучше запоминаются на слух. Поэтому аудиокнига «111 стихов» – незаменимый помощник мам и пап. Включайте ее, когда ребенок играет, тогда стихи будут восприниматься, как часть игры. Пусть они откладываются в памяти, причем сразу с правильными интонациями. Детям будет легче произносить их с выражением, как того требуют в школе. Отличные оценки гарантированы, ведь все стихотворения озвучила победительница чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» 2020 года Ирина Булекова.



111 стихов русских поэтов для детей слушать на видеосервисе Wink.