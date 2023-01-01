11 класс. Русский язык. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокурс предназначен в помощь учащимся 11 классов для закрепления материала школьных уроков и систематизации ранее изученного. Издание содержит необходимую теоретическую базу, направленную на более обстоятельное овладение учащимися устной формой речевой деятельности, нормами и выразительными средствами русского языка. В соответствии с программой общеобразовательных школ, основное внимание в пособии уделяется связи языка с художественной литературой: стилям и жанрам речи, анализу стилистических особенностей текста, а так же формированию навыков культуры речи и т.д.



11 класс слушать на видеосервисе Wink.