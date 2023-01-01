11 класс. География. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература280 мин6+
Сюжет
Пособие содержит обобщающий материал по «экономической и социальной географии мира» и дает подробную характеристику политической карты современного мира, географии мировых природных ресурсов, отраслей мирового хозяйства, а так же раскрывает аспекты глобальных проблем человечества. Содержание курса представлено в виде лекций в строгой логической последовательности и направлено на формирование у школьников целостного представления о современном мире и о месте России в нем. Обучающий курс предназначен для учащихся старших классов общеобразовательных школ в помощь при подготовке к урокам и экзаменам по предмету. Эффективная форма подачи материала заметно упрощает и ускоряет процесс усваивания тем.
11 класс слушать на видеосервисе Wink.