11 класс. География. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пособие содержит обобщающий материал по «экономической и социальной географии мира» и дает подробную характеристику политической карты современного мира, географии мировых природных ресурсов, отраслей мирового хозяйства, а так же раскрывает аспекты глобальных проблем человечества. Содержание курса представлено в виде лекций в строгой логической последовательности и направлено на формирование у школьников целостного представления о современном мире и о месте России в нем. Обучающий курс предназначен для учащихся старших классов общеобразовательных школ в помощь при подготовке к урокам и экзаменам по предмету. Эффективная форма подачи материала заметно упрощает и ускоряет процесс усваивания тем.



11 класс слушать на видеосервисе Wink.