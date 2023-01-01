1001 ночь с деканом. Лили Рокс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Молодой и эгоцентричный декан, не видящий в женщинах ничего, кроме возможности удовлетворить мужские нужды, впервые получает отказ от красотки. Раненое самолюбие ловеласа заставляет его впервые почувствовать отверженность. Никто и никогда не смел ему отказывать! Это он всегда «прокатывал» �влюбленных в него студенток. На помощь ему случайно приходит серая мышка, работающая в универе лаборанткой, которая и составляет ему компанию, помогая зализать раны. Она не нужна ему, но только мышка решила во что бы то ни стало получить этого мужчину и завоевать его любовь. #Очень_откровенно #бдсм #эгоистичный_герой #серая_мышь



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