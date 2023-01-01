10000 лет до нашей эры. Книга 2. Катерина Риш (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Земли Нуатла охвачены войной, люди жаждут отомстить Львам Пустыни за убийства Сыновей Бога. Лишь Майя, угодившая из современности на десять тысяч лет назад, знает, что война за Нуатл бессмысленна. Скольких она сумеет спасти до того, как однажды эти земли окажутся во власти океана? Предатель и братоубийца правит Нуатлом и все его силы брошены на то, чтобы отыскать сбежавшего брата. В мире, где прежние законы не действуют, Анкхарат заключит союз с теми, кого презирал всю свою жизнь. Он обещал Майе, что вернется к ней, но сумеет ли сдержать свое слово? Обложка @ Kalcutta | shutterstock



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