100 женщин – 100 стилей. Иконы стиля, изменившие моду. Тэмсин Бланчард (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Эта вдохновляющая книга посвящена сильным женщинам и поклонникам моды во всем мире. «100 женщин – 100 стилей» расскажет вам о настоящих иконах стиля, которые не боялись нарушать правила, надевать самые экстравагантные наряды и идти против системы. Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Одри Хепберн, Грейс Келли, Мадонна, Диана фон Фюрстенберг, Анна Винтур и другие необыкновенные женщины наполняют нас энергией и помогают нам в поисках собственного неповторимого образа. Благодаря этой книге вы сможете погрузиться в их удивительные истории, увидеть их роскошные яркие фотографии и почерпнуть что-то для себя и своего стиля. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале





100 женщин – 100 стилей слушать на видеосервисе Wink.