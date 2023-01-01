100 правил стартапа. От идеи до «единорога». Рэнди Комисар,Джантун Рейгерсман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Почему многие стартапы терпят неудачи? Как сделать так, чтобы именно Ваш проект добился успеха? Эта книга – уникальный чек-лист, который поможет вам создать прибыльный, устойчивый к любому кризису стартап. 100 правил, благодаря которым вы сэкономите деньги, время и нервы, избежите самых частых ошибок и начнете зарабатывать уже сейчас.



100 правил стартапа слушать на видеосервисе Wink.