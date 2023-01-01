100 правил стартапа. От идеи до «единорога». Рэнди Комисар,Джантун Рейгерсман
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100 правил стартапа. От идеи до «единорога». Рэнди Комисар,Джантун Рейгерсман

100 правил стартапа. От идеи до «единорога». Рэнди Комисар,Джантун Рейгерсман (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература415 мин16+

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Сюжет

Почему многие стартапы терпят неудачи? Как сделать так, чтобы именно Ваш проект добился успеха? Эта книга – уникальный чек-лист, который поможет вам создать прибыльный, устойчивый к любому кризису стартап. 100 правил, благодаря которым вы сэкономите деньги, время и нервы, избежите самых частых ошибок и начнете зарабатывать уже сейчас.

100 правил стартапа слушать на видеосервисе Wink.

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