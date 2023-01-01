100 хаков для интернет-маркетологов: Как получить трафик и конвертировать его в продажи. Евгения Крюкова,Денис Савельев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Универсальное руководство «100 хаков для интернет-маркетологов» – настоящий кладезь полезной информации с пошаговой инструкцией к действию. В этой книге не будет банальных советов из серии «создавая полезный контент, думайте о своей аудитории». Авторы – руководитель отдела маркетинга комп�ании «Текстерра» Евгения Крюкова и генеральный директор Денис Савельев – приводят конкретные рекомендации, как увеличить трафик и повысить конверсию. Все предложенные в книге методы и инструменты опробованы авторами на практике.



100 хаков для интернет-маркетологов: Как получить трафик и конвертировать его в продажи слушать на видеосервисе Wink.