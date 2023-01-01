10 уроков для мира после пандемии. Фарид Закария. Ключевые идеи книги
Wink
Аудиокниги
10 уроков для мира после пандемии. Фарид Закария. Ключевые идеи книги

10 уроков для мира после пандемии. Фарид Закария. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн42 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Пандемия уже затронула жизнь каждого человека на Земле, но это только начало. История ускоряется, тренды, еще вчера бывшие на стадии начального развития, переходят в пиковую фазу, неопределенность растет. В своей новой книге Фарид Закария анализирует 10 «долгоиграющих» уроков, преподнесенных нам пандемией: политические, социальные, технологические и экономические последствия случившегося, по-настоящему прочувствовать которые мы сможем лишь годы спустя. Проблема в том, что время не ждет. Мы должны адаптироваться сейчас, другого выбора у нас попросту нет.

10 уроков для мира после пандемии слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг