10 тысяч лет русской истории. От Потопа до Крещения Руси. Наталья Павлищева
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10 тысяч лет русской истории. От Потопа до Крещения Руси. Наталья Павлищева

10 тысяч лет русской истории. От Потопа до Крещения Руси. Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Нон-фикшн665 мин12+

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Сюжет

Новая книга от автора бестселлеров «Княгиня Ольга» и «Вещий Олег»! Сенсационное переосмысление русской истории, переворачивающее все привычные представления о прошлом и неопровержимо доказывающее, что наша история насчитывает не 1200–1500 лет, как утверждают учебники, а минимум в десять раз больше! Просто «официальная наука» предпочитает не замечать или сознательно замалчивает неудобные факты, которые не вписываются в «общепринятые» концепции. А таких фактов за последние годы накопилось предостаточно. Наперекор негласной цензуре и «профессиональным» табу, основываясь не на пересказе замшелых «научных» мифов, а на новейших данных археологии, климатологии и даже генетики, эта книга предлагает новый, революционный взгляд на истоки Древней Руси и глубочайшие корни русского народа, разгадывает главные тайны нашей истории.

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