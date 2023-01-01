10 тысяч лет русской истории. От Потопа до Крещения Руси. Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая книга от автора бестселлеров «Княгиня Ольга» и «Вещий Олег»! Сенсационное переосмысление русской истории, переворачивающее все привычные представления о прошлом и неопровержимо доказывающее, что наша история насчитывает не 1200–1500 лет, как утверждают учебники, а минимум в десять раз больше! Просто «официальная наука» предпочитает не замечать или сознательно замалчивает неудобные факты, которые не вписываются в «общепринятые» концепции. А таких фактов за последние годы накопилось предостаточно. Наперекор негласной цензуре и «профессиональным» табу, основываясь не на пересказе замшелых «научных» мифов, а на новейших данных археологии, климатологии и даже генетики, эта книга предлагает новый, революционный взгляд на истоки Древней Руси и глубочайшие корни русского народа, разгадывает главные тайны нашей истории.



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