10 класс. География. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Учебное пособие предназначено для эффективной подготовки учащихся 10 классов к урокам географии. Четко изложенный теоретический материал знакомит школьников с особенностями населения Земного шара, основными тенденциями и закономерностями развития экономики мирового хозяйства. Важной темой курса являются взаимоотношения природы и общества, с которыми связано множество экологических проблем. Электронное издание поможет старшеклассникам получить нужные сведения по школьному курсу «экономической и социальной географии мира», при этом существенно сократив время на подготовку к урокам.



10 класс слушать на видеосервисе Wink.