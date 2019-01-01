0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия. Петр Талантов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Масштабное и исчерпывающее исследование прошлого, настоящего и будущего доказательной медицины. Как работала магическая медицина и зачем больным предписывалось ходить на казни преступников? От каких болезней, по мнению врачей-мистиков, помогали ландыш, дикий огурец и шерсть медведя? В чем был прав и в чем ошибался Гиппократ? Почему в XIX веке роды на улице реже заканчивались родильной горячкой, чем роды в окружении врачей в больнице? Что такое клинические испытания и как они проводятся? Кто такие биохакеры и как современные специалисты ищут эликсир бессмертия? Как выбирают пациентов для испытаний и почему это часто приводит к ошибкам? Что такое доказательная медицина и чем она отличается от альтернативной? Каковы основные доводы и лозунги сторонников последней и почему они в корне ошибочны? Чем вообще настоящая медицина отличается от шарлатанства и магических практик? Аудиокнига Петра Талантова содержит всю исчерпывающую информацию о том, как зарождалась доказательная медицина, в каком состоянии находится сейчас, и каково ее будущее. © П. Талантов, 2019 © Е. Мартыненко, иллюстрации, 2019 © А. Бондаренко, макет, 2019 © ООО “Издательство Аст”, 2019 Издательство CORPUS ® ©



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