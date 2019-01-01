0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия. Петр Талантов
Wink
Аудиокниги
0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия. Петр Талантов

0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия. Петр Талантов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература1000 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Масштабное и исчерпывающее исследование прошлого, настоящего и будущего доказательной медицины. Как работала магическая медицина и зачем больным предписывалось ходить на казни преступников? От каких болезней, по мнению врачей-мистиков, помогали ландыш, дикий огурец и шерсть медведя? В чем был прав и в чем ошибался Гиппократ? Почему в XIX веке роды на улице реже заканчивались родильной горячкой, чем роды в окружении врачей в больнице? Что такое клинические испытания и как они проводятся? Кто такие биохакеры и как современные специалисты ищут эликсир бессмертия? Как выбирают пациентов для испытаний и почему это часто приводит к ошибкам? Что такое доказательная медицина и чем она отличается от альтернативной? Каковы основные доводы и лозунги сторонников последней и почему они в корне ошибочны? Чем вообще настоящая медицина отличается от шарлатанства и магических практик? Аудиокнига Петра Талантова содержит всю исчерпывающую информацию о том, как зарождалась доказательная медицина, в каком состоянии находится сейчас, и каково ее будущее. © П. Талантов, 2019 © Е. Мартыненко, иллюстрации, 2019 © А. Бондаренко, макет, 2019 © ООО “Издательство Аст”, 2019 Издательство CORPUS ® ©

0,05 слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг